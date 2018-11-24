Alanya'da 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı

Mehmet AL

HÜKÜMET Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Alanya Belediye Başkan vekili Fatma Melike Nazifoğlu ve çok sayıda öğretmen ve Öğrenci katıldı. Tören alanına sokak kedisi de katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunması ile anıt önündeki tören sona erdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı daha sonra Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti.Kültür Merkezinde öğrencilerin yaptıkları resim sergisinin açılış kurdelesini Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkan vekili Fatma Melike Nazifoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve öğretmenlerle birlikte kestiler,

Alanya Kültür Merkezi salonunda minik öğrenciler Kaymakam ve protokol üyelerine kırmızı karanfil dağıttılar.

Alanya Kültür Merkezinde öğrenciler şiir ve müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 12:50