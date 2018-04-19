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Alanya'da 23 Nisan'da Devlet Bahçeli Yaşam Alanı açılıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in vizyon projeleri arasında yer alan Alanya Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 16.30’da gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle hizmete girecek.

Alanya'da 23 Nisan'da Devlet Bahçeli Yaşam Alanı açılıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in vizyon projeleri arasında yer alan Alanya Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 16.30’da gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle hizmete girecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 00:22
Alanya'da 23 Nisan'da Devlet Bahçeli Yaşam Alanı açılıyor
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükhasbahçe Mahallesi, Tavşandamı Mevkii’nde bulunan 50 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiği dev projenin açılış tarihi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı seçti. Çocukların aileleriyle güzel bir ortamda keyifli vakit geçirebilmeleri için bu sosyal tesisi yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Yücel “Tavşandamı Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı'nı, milli bayramımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklara ve ailelerine bayram hediyesi olsun istedik” dedi.
6,5 MİLYON TL’LİK MEGA PROJE
6 milyon 500 bin TL maliyetli dev yatırımın açılış müjdesini veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, insanlarımızın yoğun iş yaşamlarından arta kalan zamanlarda stres atmalarını, ailelerimizin, çocuklarımızın muhteşem bir atmosferde hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak. Muhteşem Alanya manzarasına, serin ve yemyeşil doğasıyla Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nı halkımızın çok seveceğine ve beğeneceğine inanıyoruz. Tüm halkımız açılış törenimize davetlidir. Şimdiden Alanya’mıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.
ALANYA’NIN YENİ CAZİBE VE SOSYAL YAŞAM ALANI
Başkan Yücel’in çocuklara armağan ettiği Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nda seyir platformları, ahşap platformları, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve 400 kişilik amfi yer alıyor. Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, büyüklüğü ve sunduğu imkanlarla Alanya’nın yeni cazibe ve sosyal alanı olacak.

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Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat YücelAlanya Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı
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