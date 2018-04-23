Alanya'da 23 Nisan coşkusu

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da kutlanıyor. Gün boyu sürecek etkinlikler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği törende Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programa kardeş şehirlerden gelen yabancı öğrenciler de katıldı.
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