Alanya'da 2. Uluslararası Çocuk Festivali günü

ALANYA Belediyesi önderliğinde Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nin tanıtımı için Alanyum AVM’de haftasonu bir stant açıldı. Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından festival programı broşürler ve çeşitli materyallerle çocuklara ve vatandaşlara tanıtılıyor. Bugün başlayıp 28 Nisan’a kadar devam edecek olan, kitap fuarından çocuk tiyatrosuna, söyleşilerden okur-yazar buluşmasına ve daha pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nin Alanyum AVM’deki tanıtım çalışmaları vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

‘FESTİVALİN 4 ANA AYAĞI VAR’

Festivalin, çocuk kitap fuarı, çocuk kitap yazarları ile buluşma, çocuk tiyatrosu gösterileri ve ebeveyn ve eğitimci seminerleri olmak üzere 4 ayağının olduğunu belirten Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “İlkini geçen yıl düzenlediğimiz festival büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızın talebi üzerine bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Tiyatromuzun A Salonunda Belediye Tiyatromuzun çocuk oyunları, Ankara, Bursa ve Antalya’dan gelecek özel ve devlet tiyatrolarının oyunları ve kukla gösterileri, özellikle tiyatroya uzak köy çocukları için sahnelenecek. B Salonumuzda ise okul ekip gösterileri devam edecek. Çocuk kitap yazarları ile buluşma ve imza etkinlikleri, akşam saat 19.00’da ise yetişkinlere yönelik söyleşilerle dolu dolu bir festival yaşayacağız” dedi.

‘TÜRKİYE’DE İLK VE TEK’

Türkiye’deki bu kadar kapsamlı ilk ve tek çocuk festivalinin Alanya Uluslararası Çocuk Festivali olduğuna söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Alanya Belediyesi olarak eğitim en büyük önceliğimiz. Eğitim alanında çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kentimizin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağladık. Bizim için en büyük yatırım geleceğimizin mimarı çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Düzenleyeceğimiz bu festivalle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla, heyecanla, eğlenerek, keyif alarak hep birlikte kutlayacağız ” diye konuştu. Düzenlenecek her etkinlikte “Sevgi” temasının işleneceği 2. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ne 7 ülkeden 130 çocuğun katılacağını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Rusya, Litvanya, Letonya, Tunus, Polonya, Finlandiya ve Azerbaycan’dan gelecek çocukların festivale renk katacağını söyledi. Belediye Başkanı Yücel, 15 Nisan Pazartesi (bugün) başlayıp 28 Nisan’a kadar devam edecek 2’nci Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ne öğrencileri, öğretmenleri, ebeveynleri ve tüm halkı davet etti. Alanya’da büyük ilgi gören festivale, ALTAV, ALTİD, Doğa Koleji, İsabet Okulları, Bahçeşehir Koleji, Leplay Cafe ve Novaart Yayınevi sponsor desteğinde bulundu.

