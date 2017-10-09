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Alanya'da 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Alanya'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli Asayiş Ekiplerince sıkı takip üzerine önceki gün Bektaş Mahallesindeki Villalarda yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

Alanya'da 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Alanya'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli Asayiş Ekiplerince sıkı takip üzerine önceki gün Bektaş Mahallesindeki Villalarda yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:14
Alanya'da 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince vatandaşları telefonla  dolandırmaya çalışan 2 kişiyi takibe aldı. Asayiş ekipleri 2 şüphelinin ikamet ettikleri Bektaş Mahallesindeki Villada kaldıklarını tespit etmesi üzerine baskın düzenledi baskında yakalanan C.T ve M.D ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldüler.
Emniyette İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 dolandırıcı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
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