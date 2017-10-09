Alanya'da 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Mehmet AL ALANYA ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince vatandaşları telefonla dolandırmaya çalışan 2 kişiyi takibe aldı. Asayiş ekipleri 2 şüphelinin ikamet ettikleri Bektaş Mahallesindeki Villada kaldıklarını tespit etmesi üzerine baskın düzenledi baskında yakalanan C.T ve M.D ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldüler. Emniyette İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 dolandırıcı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

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