Alanya'da 15 yaşındaki gencin feci intiharı! Tüm detaylar Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da 15 yaşındaki genç feci şekilde intihar etti!, Alanyalıların çok sevdiği polis memuru şehit oldu!, Alanya'da motosiklet kazası:1 yaralı, Sapadere Kanyonu3.kez ihaleye çıkıyor... Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
ALANYA'DA 15 YAŞINDAKİ GENCİN FECİ İNTİHARI!
ALANYA'DA KORKUTAN MOTOSİKLET KAZALARI: 2 YARALI!
ALANYA'DA GECE DENİZ GİRSİ, SABAH YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
SAPADERE KANYONU 3.KEZ İHALEYE ÇIKIYOR
PAZAR ESNAFI BAYRAMDAN UMDUĞUNU BULDU MU?
DAMLATAŞ'TAKİ TRAFİK ÇİLESİ BİTMEK BİLMİYOR
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.