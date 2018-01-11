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Alanya'da 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi

Gönül-Kemal Reisoğlu İlkokulu, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve bu günün çocuklara ne ifade ettiğini göstermek için resim sergisi açtı

Alanya'da 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi

Gönül-Kemal Reisoğlu İlkokulu, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve bu günün çocuklara ne ifade ettiğini göstermek için resim sergisi açtı

11 Ocak 2018 Perşembe 22:59
Alanya'da 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi
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GÖNÜL-Kemal Reisoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışı bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Serginin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve davetliler hep birlikte kesti. Açılış sonrası sergiyi dolaşan misafirler, ikram eşliğinde sohbet etti. Açılış konuşması yapan Gönül-Kemal Reisoğlu İlkokulu Müdürü Bilal Ulusoy, “Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, öncelikle serginin düzenlenmesinde emek harcayan emekli öğretmenimiz sayın Kezban Belkıs Akıllı'ya ve okulun yardımcı personellerine, Okul Aile Birliği Başkanı Hanifi Özdemir'e çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Ulusoy, konuşmasına şöyle devam etti: “15 Temmuz 2016 günü ülkemize, demokrasimize, milletimize, onurumuza, asker elbisesi giymiş hainler tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Milletin silahını yine millete çevirdiler ama çabuk unuttukları bir şey var, o da büyük Türk Milleti'nin asaleti ve gücü. İşte bu güç onları bir kez daha bozguna uğrattı. Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğu, bölünmeyeceğimiz, parçalanmayacağımız adeta tescillenmiştir. Anadolu'yu kanlarıyla sulayan, Malazgirt'te, İstanbul'da, Çanakkale'de, Sakarya Dumlupınar'da bu topraklar için toprağa düşen aziz şehitlerimizi, Türk Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum.“
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise, “15 Temmuz'da Türk Milleti'nin tarihi boyunca yaşamış olduğu ihanetlerden birini hep beraber gördük. Bu ihaneti unutmamak ve unutturmamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü olarak siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle belirli faaliyetler yapıyoruz. Bunlardan biri 'Çocukların Gözünden 15 Temmuz Demokrasi Zaferi' konulu resim sergisi. Çocukların yaptığı resimler burada titizlikle seçilip, siz değerli katılımcıların beğenisine sunuldu. Burada dereceye giren öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize de ödüller vereceğiz. Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Büyük Türk Milleti söz konusu vatan olunca, dün Çanakkale'de ne yaptıysa bugün de aynısını yapacağını 15 Temmuz gecesi tüm hainlere bir kez daha gösterdi. Bundan sonra milletin iradesine karşı koyan tüm güçlere milletin üzerinde bir irade olmadığı cevabını en güzel şekilde verdi" dedi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, sergide dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül-Kemal ReisoğluIlkokul15 TemmuzDarbe Girişimi
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