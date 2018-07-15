Alanya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Asiye ELİAÇIK

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen kapsamlı anma etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya'da da gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları , siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile planlanan '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası' etkinlikleri, Alanya Garnizon Şehitliği ziyaretiyle başladı. Programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal katıldı. Protokol üyelerinin şehit kabirlerine gül bırakmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Etkinlikler, saat 19.00 itibariyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerle devam etti. Anıt önündeki program Alanya Belediyesi Mehter takımının gösterisinin ardından Kuran tilavetiyle sürdü. Ardından akşam namazı için programa yarım saat ara verildi.

‘ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE’

Törende konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, “Acılarımız ise ilk günkü gibi taze. 15 Temmuz’da, yüzyıllarca anlatılacak hikayeleriyle, hepimizin gönlünde ölümsüzleşen kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz vesilesi ile bu gök kubbenin altında özgürce yaşıyoruz. Geleceğe güven ve ümitle bakabiliyoruz. Aziz milletimize, milli iradeye, devletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yönelik 15 Temmuz gecesi başlatılan darbe girişimini tekrar şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğünü hedef alan bu darbe girişimi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak girmiştir. FETÖ Terör Örgütü’nün hain darbe girişimi ile tarihin en karanlık ve en kanlı olaylarından birine şahit olduk. Güç kullanarak, silah kullanarak ve kan dökerek ülkeyi teslim almayı amaçlayan asker kılığına girmiş bu teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin tankıyla, uçağıyla, silahıyla, milletimizin üzerine bombalar yağdırmış, devletimizin kurumlarını işgal etmek istemişlerdir. Bu kanlı gecede, vatan haini katiller, vatanını korumaktan başka bir gayesi olmayan masum 249 vatandaşımızı şehit etmişler, binlerce insanımızın üzerine kurşun yağdırmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz milletimiz her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmektedir. O gece Türk Milleti’nin devletine ve milli iradeye verdiği destek, tarih boyunca unutulmayacaktır. Kurumum ve şahsım adına söz veriyorum ki bu gecenin unutulmaması için tüm gayretimle çalışacağım” dedi.

'TERÖRÜN HER KADEMESİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Yücel'in ardından kürsüye gelen Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise, "Bugün demokrasi ve birlik beraberlik günümüzü anmak için bir aradayız. Bundan iki yıl önce şehitlerimiz dik duruşlarıyla vatanımıza göz dikenlere derslerini verdiler ve gönüllerimizdeki yerlerini aldılar. Milletimiz atalarına yaraşır bir şekilde diriliş destanı yazdılar. Bundan sonra da bunun gibi bir girişimde bulunacak olanlara fırsat vermeyeceğiz. Gerek güvenlik güçlerimiz gerekse adli birimlerimiz terörün tüm kademeleriyle mücadeleye devam edecektir. Bu süreçte bizler de millet olarak nöbetlerimize devam edeceğiz. 15 Temmuz gazilerimizle birlikte tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 21:51