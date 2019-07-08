Alanya'da 15 Temmuz hazırlığı

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası tüm Türk milleti tek vücut olmuş ve darbecilere geçit vermemişti. Hükümetin aldığı karar sonrası ise her yılın 15 Temmuz’u Demokrasi Bayramı olarak ilan edilmişti. Alanya’da ise 15 Temmuz Pazartesi günü çeşitli etkinlikler yapılacak. 15 Temmuz Pazartesi günü tüm kamu kurum ve kuruluşlarının binaları Türk Bayrağı ile donatılacak. Saat 11.00’de şehitlik ziyaretlerinin ardından şehit aileleri ile gaziler ziyaret edilecek, aileler saat 20.00’de başlayacak anma etkinliklerine davet edilecek. Aynı gün öğle namazına müteakip, Yeni Cami’de şehitlerin ruhu için Mevlidi Şerif okutulacak, ardından katılımcılara yemek ikram edilecek. Akşam ise saat 19.00’da İskele Şelale önünde toplanılarak saat 19.30’da Atatürk Anıtı’na Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Program, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde anma etkinlikleri ile son bulacak.