Alanya'da 15 Temmuz'da Ay-Yıldız manzarası

15 TEMMUZ FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Alanya'da gökyüzünde ayın hilal şeklini alması ve yanına gelen Venüs gezegeninin görüntüsü bayrağımızı simgeleyen bu görüntü objektiflere yansıdı. Gökyüzünde ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını anımsattı. Alanya'da akşam saatlerinde, güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve Venüs, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 22:28