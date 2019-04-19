Alanya'da 130 sporcu birincilik için paraşüt açtı

28 ülkeden 130 paraşütçünün rekabet ettiği yarışma büyük ilgi çekti.28 ülkeden 130 paraşütçünün rekabet ettiği yarışma büyük ilgi çekti. Ulu SKY’ın sahibi aynı zamanda da yarışmanın organizatörü olan Engin Ulu, DİM TV’ye açıklamada bulundu. Ulu, “ Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Turnuvası’nın ilk ayağını gerçekleştirmekteyiz. Dört etaptan oluşan yarışmanın birinci etabı bugün itibariyle başladı. Dün antrenman turları gerçekleştirildi. Yirmi sekiz ülkeden yaklaşık 130 sporcu bugünkü yarışmaya katıldı. Şu anda havadalar, inşallah yarışmamız kazasız belasız sona erecek. Bizler de Alanya’ya böyle bir katkı sağlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah her şey sporcularımızın istediği şekilde olur.” dedi.