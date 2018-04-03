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Alanya ÇYDD kermesine yoğun ilgi

ÇYDD Alanya Şubesi tarafından Hacımemişler Camii önünde açılan Bahar Kermesi, Alanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu yararına üç gün sürecek

Alanya ÇYDD kermesine yoğun ilgi

ÇYDD Alanya Şubesi tarafından Hacımemişler Camii önünde açılan Bahar Kermesi, Alanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu yararına üç gün sürecek

03 Nisan 2018 Salı 23:06
Alanya ÇYDD kermesine yoğun ilgi
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YILDA iki kez kermes düzenleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, Prestij Caddesi’nde bulunan, Alanya Nüfus Müdürlüğü yakınındaki Hacımemişler Camisi’nin önünde Bahar Kermesi açtı. 6 Nisan'a kadar sürecek olan kermeste yiyecek-içecek, hediyelik, kitap gibi pek çok türde ürünler satılıyor. İlk günden yoğun bir katılıma sahne olan kermesle ilgili konuşan ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan "El işleri, yiyecek, aksesuar, kitap ve daha birçok ürünün bulunduğu bahar kermesimiz 6 Nisan’a kadar sürecek. Kır Çiçekleri Kız Yurdu ve Perihan-Feridun Özdeş Eğitim Evi’miz var. Bursiyerimiz olan 100 üniversite öğrencimiz ve yine burs verdiğimiz lise öğrencilerimiz var. Kermeslerden elde ettiğimiz geliri buralarda kullanıyoruz" dedi. 
"Halkımızın da desteği ile güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz" diyen Özcan, tüm Alanya halkını kermese katılmaya davet etti.
‘ÇYDD ÇOK ÖZEL BİR DERNEK’
Yeni Alanya Köşe Yazarı İsmail Haboğlu da kermese destek verenler arasındaydı. Odun parçalarını kullanarak yaptığı çiçek tanzimleriyle kermesteki yerini alan Haboğlu "Arkadaşlarım ‘Sanat eserlerini böyle bir kermeste değerlendirmek ister misin?’ diye sordular. Ben de büyük bir mutlulukla kabul ettim. İlk kez böyle bir etkinliğe katılıyorum. Bunlar, denizin karaya vurduğu ve ormandan topladıklarımdan yaptığım ürünler. ÇYDD çok özel ve hepimizin karınca kararınca katkıda bulunması gereken bir dernek. Burada bulunmak benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı. Haboğlu'nun eserlerinden elde edilecek gelirin tamamı ÇYDD'nin olacak. 
Kermesi ziyaret edenler arasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de yer aldı. Haboğlu’nun standını ziyaret eden Dim, ÇYDD yönetimine teşekkür etti.  

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ÇYDD Alanya ŞubesiBahar KermesiAlanya Kır Çiçekleri
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