Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, koltuğunu Emre Halil Aşık'a Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Çolak Fatma Uymaz adlı öğrenciye devretti

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, koltuğunu Emre Halil Aşık'a Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Çolak Fatma Uymaz adlı öğrenciye devretti

20 Nisan 2018 Cuma 17:11
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı
banner404

Mehmet AL
ALANYA İnönü İlk Okulu öğrencileri, Okul Müdür yardımcısı İrfan Özcan ile birlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başsavcı Emre ' Bugün bu makamlarda biz oturarak devletimize, milletimize hizmet ediyoruz, bu koltuğa yarın genç kardeşlerimiz oturacak.' dedi. Başsavcı Emre çocuklarla sohbet ederek ikramda bulunarak Okul Müdür yardımcısına ve öğrencilere başarılar dileyerek teşekkür etti. İnönü ilkokul öğrenciler daha sonra Müdür Yardımcısı ile birlikte Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesive Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Çolak'ı makamında ziyaret ederek Çolak , koltuğunu Fatma Uymaz adlı öğrenciye devretti. Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Çolak öğrencilerle sohbet ederek ikramda bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.04.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
çocuk BayramıUlusal Egemenlik23 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık Alanya'da 3 firmaya 1 yıl iş yasağı getirdi
Bakanlık Alanya'da 3 firmaya 1 yıl iş yasağı getirdi
Alanya esnafından sezonun ilk günlerinden ilk izlenimler
Alanya esnafından sezonun ilk günlerinden ilk izlenimler
Alanyalı iş adamı okul yapılması için arazisini bağışladı
Alanyalı iş adamı okul yapılması için arazisini bağışladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim