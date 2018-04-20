Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı

Mehmet AL
ALANYA İnönü İlk Okulu öğrencileri, Okul Müdür yardımcısı İrfan Özcan ile birlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başsavcı Emre ' Bugün bu makamlarda biz oturarak devletimize, milletimize hizmet ediyoruz, bu koltuğa yarın genç kardeşlerimiz oturacak.' dedi. Başsavcı Emre çocuklarla sohbet ederek ikramda bulunarak Okul Müdür yardımcısına ve öğrencilere başarılar dileyerek teşekkür etti. İnönü ilkokul öğrenciler daha sonra Müdür Yardımcısı ile birlikte Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesive Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Çolak'ı makamında ziyaret ederek Çolak , koltuğunu Fatma Uymaz adlı öğrenciye devretti. Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Çolak öğrencilerle sohbet ederek ikramda bulundu.
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