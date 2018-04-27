Alanya Cuma Pazarı’nda son durum

İŞTE o yanıtlar:

‘HALK PAZARINA SAHİP ÇIKSIN’

Kerim Yalçın; Vatandaşın alım gücü çok zayıf kötü durumda. Hiçbir şey satılmıyor. Bütün pazarcı arkadaşlarımız büyük emeklerle uğraşlarla bu işi yapıyorlar. Ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Her hafta sabah erkenden emeğimizin karşılığını almak için geliyoruz ama aynı tas aynı hamam. Bütün halkımızı pazara davet ediyoruz. Zincir marketleri değil bizi tercih etsinler. Halk pazarına sahip çıksın. Gün gelecek yorgancılık gibi kalaycılık gibi neslimiz tükenecek.

‘MERKEZDE DURUM KÖTÜ’

Ali Bilgi; Ben domates satıyorum. İhracat sebebiyle domates piyasası üretim anlamında toptancı hallerinde hareketli ama tezgahlarda havada ısındı tüketilmesi gerektiği halde tüketim zayıf. Ama beldelerde yerleşmiş turistler sayesinde biraz alım var. Ama Alanya merkezde çok kötü bir durum var. Yerlide iç piyasada bir hareket yok. Turistler de alım var.

‘KURU KALABALIK VAR’

Hüseyin Sandal; Satışlarımız kötü durumda. Her bütçeye uygun sebze-meyve var. Örneğin; Bir liraya da elli kuruşa da maydonoz var . Pazar kalabalık görünüyor. Ama kuru kalabalık. Kimileri gezici, kimileri evde boş durmaktan sıkılıp pazarda geziyor ,kimileri fiyat öğrenip gidiyor. Havaların ısınmasıyla satışlarda bir değişiklik olur dedik o da olmadı. Sabahtan akşama kadar sadece bir buçuk kilo patlıcan satabildim. İnsanlar bedava olsun istiyorlar.

‘PAZARA DAVET EDİYORUZ’

Fevzi Nergiz; Satışlarımız iyi durumda.Ürünlerimizin fiyatları da uygun. Havaların ısınmasının pek bir etkisi yok. Ama çiftçinin yüzü az da olsa güldü diyebiliriz. Halkımızı pazara davet ediyoruz.