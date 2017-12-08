Alanya cuma pazarı kan ağlıyor

ALANYALI pazarcı esnafı giderek artan vergi yükünden şikayetçiyken, vatandaşın alım gücünün günbegün azaldığını gözlemlediğini söyledi. Vatandaşlar da fiyatlardan yakınarak, tarımcıların üretim masraflarının ceremesini çektiklerini söylediler. İşte üretici, satıcı ve alıcıların; durumlarını gözler önüne seren açıklamaları:

‘ALIŞ 3-4, SATIŞ 1 TL’

Hüseyin Sandal (Çiftçi): Bir artık ekin ekecek durumda değiliz. Her şey pahalı. 3-4 liraya güvey alıyoruz, 1 liraya soğan satamıyoruz. Vergilerin çok fazla olduğunu düşünüyorum.

‘VERGİ GEREKİYORDUR’

Mehmet Karakuş (Pazarcı): Yüksek vergilerden şikayet etmiyorum. Gerekiyordur ki devlet koyuyordur. Ben zaten köylü olduğum için fazla vergi ödemiyorum.

‘MASRAFLAR SÜREKLİ ARTIYOR’

İsmet Bayraktaroğlu (Pazarcı): Vatandaşın alım gücü çok azaldı. Ben 1994 yılından beri pazarcılık yapıyorum.Üreticinin kullandığı gübrenin olsun, ilaçların olsun, fiyatları sürekli artmakta. Biz bu meyveyi, sebzeyi belki 10 yıldır aynı fiyata satıyoruz. Ama 38-48 liraya aldığım gübre, şu an 80-90 lira. Bundan 4 ay önce 4.5 liraya aldığımız mazot, şimdi 5.2 lira.

‘PAZAR ATEŞ PAHASI’

Mehmet Coşkun (Nakliyeci): Pazarın durumu çok kötü. Kış geldi mi her şey ateş pahası. Ürün ok olursa ucuz oluyor, az olursa pahalı. Geçenlerde don oldu, tuz biber. Vergiler bazen düşüyor, bazen artıyor. Yapacak bir şey yok.

‘BORÇLU OLMAYAN YOK’

Murat Avcı (Pazarcı): Vatandaşın alım gücü çok zayıf. Ekonomik kriz var resmen. Kudüs’le alakalı bir savaş çıkarsa bu yaz Alanya’da turizmle ilgili hiçbir gelişme olmayacak. Zaten bunun sıkıntılarını şimdiden yaşamaya başladık. Esnafa, vergiler üst üste geliyor. Ortada bir keşmekeş var. Birileri kazanıyor, ama halk ve esnaf devamlı zararda. Şu anda esnafların içinde banka borcu olmayan veya banka kredisi kullanmayan yok. Benim de 3 tane var, dördüncüsünü çekeceğim çekebilirsem. Bu kredilerin kapanma imkanı yok. Bir döngünün içindeyiz, buna uymak zorundayız. Uymasak, bir yerden patlak veriyor, o zaman da olmuyor.

‘İŞLERİMİZ GEVŞEK’

Mevlüt Karakan (Pazarcı): Alanya’da çok fazla Pazar ve manav olduğu için işlerimiz gevşek. Sabah geliyoruz, akşama bir çay parası kazanıp gidiyoruz. Çok şükür, sağlık olsun. Alım gücü iyi olan da var, kötü olan da.

‘YÜKSEK VERGİLERDEN OLUYOR’

Şükrü Çakal (Emekli): Ben 80 yaşındayım. Fiyatlar eskiye nazaran yüksek. Salatalık, domates, karnabahar gibi sebzelerin fiyatı yüksek. Bunun pek çok sebebi var; gübre, mazot... Bunlardaki yüksek vergiler nedeniyle oluyor.

‘MİLLET ŞİKAYETÇİ’

Oğuz Korum (Yazar): Enflasyon tek rakamdan çift rakama geçti. Millet hayat pahalılığından şikayetçi. Üreticilere de hak veriyoruz; yetiştirmesi, getirmesi, götürmesi… Bir sürü işleri var. Pahalılık büyükşehirlerde daha kötü durumda. Alanya, ikliminden dolayı iyi. Her gelir grubuna uygun ürünler var.