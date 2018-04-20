Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Alanya Cuma Pazarı esnafı Dim Tv'ye dert yandı

Alanya’nın merkezi Cuma Pazarı’nda durum ne? Vatandaşların  alım gücü nasıl,pazarcı esnafının bu konudaki gözlem ve düşünceleri neler? Bu sorularla pazara mikrofon uzatan Dim Tv,halkın nabzını tutmaya devam ediyor

Alanya Cuma Pazarı esnafı Dim Tv'ye dert yandı

Alanya’nın merkezi Cuma Pazarı’nda durum ne? Vatandaşların  alım gücü nasıl,pazarcı esnafının bu konudaki gözlem ve düşünceleri neler? Bu sorularla pazara mikrofon uzatan Dim Tv,halkın nabzını tutmaya devam ediyor

20 Nisan 2018 Cuma 15:13
Alanya Cuma Pazarı esnafı Dim Tv'ye dert yandı
banner404

İŞTE pazarcı esnafının yorumları:
‘SEZONUN FAYDASI YOK’

Hüseyin Sandal ; Sezonun açılmasının bize faydası yok. Çünkü insanlar ucuz olanı alıyorlar. Portakalı bir liradan dahi almıyorlar. Parası olana her şey ucuzken parası olmayana her şey pahalı. İnsanlar ölücü, 10 kuruşa maydonoz yeseler ben neden on kuruşa yedim demezler. Gece iki buçuktan beri Pazar için ayaktayım ama satışlar kötü emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 

‘TEZGAHLARDA KALIYOR’
Hasan Aldemir; 15-20 yıldır pazarcılık yapıyorum. Takiplerime göre özellikle son yıllarda insanların alım gücünün düştüğü kanaatindeyim. Özellikle pazarcı esnaf arkadaşlarımla malları en azından yüzde yetmiş tükenirdi ama şimdi en az yüzde ellisi tezgahlarda duruyor. Fiyatlar normal ama alıcı yok. 

‘PAZARI TERCİH ETSİNLER’
Şevket Etyemez; Pazarda  alım gücü düşük. İnsanlar manavda yol üzeri diyerek pahalıda olsa alabiliyor. Çünkü yol üzerinde arabayı durdurup alıyorlar. Pazarı tercih etsinler.Emeğimizn karşılığını alamıyoruz.Sadece benim değil bütün pazarcı esnafının hali böyle.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaCuma Pazarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık Alanya'da 3 firmaya 1 yıl iş yasağı getirdi
Bakanlık Alanya'da 3 firmaya 1 yıl iş yasağı getirdi
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı
Alanya esnafından sezonun ilk günlerinden ilk izlenimler
Alanya esnafından sezonun ilk günlerinden ilk izlenimler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim