Alanya Cuma Pazarı esnafı Dim Tv'ye dert yandı

İŞTE pazarcı esnafının yorumları:

‘SEZONUN FAYDASI YOK’

Hüseyin Sandal ; Sezonun açılmasının bize faydası yok. Çünkü insanlar ucuz olanı alıyorlar. Portakalı bir liradan dahi almıyorlar. Parası olana her şey ucuzken parası olmayana her şey pahalı. İnsanlar ölücü, 10 kuruşa maydonoz yeseler ben neden on kuruşa yedim demezler. Gece iki buçuktan beri Pazar için ayaktayım ama satışlar kötü emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

‘TEZGAHLARDA KALIYOR’

Hasan Aldemir; 15-20 yıldır pazarcılık yapıyorum. Takiplerime göre özellikle son yıllarda insanların alım gücünün düştüğü kanaatindeyim. Özellikle pazarcı esnaf arkadaşlarımla malları en azından yüzde yetmiş tükenirdi ama şimdi en az yüzde ellisi tezgahlarda duruyor. Fiyatlar normal ama alıcı yok.

‘PAZARI TERCİH ETSİNLER’

Şevket Etyemez; Pazarda alım gücü düşük. İnsanlar manavda yol üzeri diyerek pahalıda olsa alabiliyor. Çünkü yol üzerinde arabayı durdurup alıyorlar. Pazarı tercih etsinler.Emeğimizn karşılığını alamıyoruz.Sadece benim değil bütün pazarcı esnafının hali böyle.