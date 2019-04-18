Alanya Çocuk Festivali’nde kitap şenliği

ALANYA'NIN önde gelen eğitim kurumlarından İsabet Okulları ve Doğa Koleji’nin de standının bulunduğu fuar alanında Yapı Kredi Yayınları, Epsilon ve Zambak gibi birçok yayınevi de çocuklara özel yayınları ile yer aldı.Öğretmenleri eşliğinde kitap fuarını gezen ve ardından Bremen Mızıkacıları adlı tiyatro oyununu izleyen miniklerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Öğrenciler, “Burada olmaktan çok mutluyuz. Sevdiğimiz kitapları alıp, tiyatro oyunu izleyeceğiz. Heyecanlıyız” dediler. Etkinlikte imza günü düzenleyen ve Ben Mustafa Kemal, Linda, Utangaç Bir Yunusun Günlüğü gibi yüze yakın kitapta imzası bulunan yazar Aydoğan Yavaşlı, “Alanya’ya pek çok kez geldim. Alanya’yı tanıdıkça yalnızca doğası, tarihi güzellikleri ve turizmden ibaret olmadığını, kültürel olarak da çok etkin bir şehir olduğunu gördüm. Herkesi Alanya’nın bu zenginliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.