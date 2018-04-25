Alanya Çocuk Festivali'nde çocuklarını anlattı

TÜRKİYE'DE geniş kitlelere, psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu gösteren öncülerden biri olan Baltaş, Alanya Kültür Merkezi'nde "Potansiyelini hayata yansıtan çocuklar yetiştirmek" konulu bir seminer verdi. Gençlerin ergenlik dönemindeki yoldan çıkmış görüntülerine çok fazla takılmamak gerektiğini de belirten Baltaş, “Bunun için ne yapmak gerekir. Bizim aileden örnek vereyim. Büyük oğlum kuralcıdır. Küçük oğlum daha kendi havasındadır. Bir gün küçük oğlan eve saçlarını civciv sarısı boyatılmış şekilde geldi. Ha öyle mi dedik arkamızı döndük gittik, tepki vermedik. Bir süre sonra vazgeçti. Bazen karşılıksız bırakmak yeterlidir, çok üzerinde durmamak lazım. Şiddetle karşı çıkma ve gereksiz yapılan teşvik dışında gençler sonraki hayatlarında genellikle ailedeki değerleri benimser, ergenlikteki savrulmalar geçicidir” diye konuştu.
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