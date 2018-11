Alanya, cinsiyetçi yaklaşımlara 'Hayır' dedi

Ceren Şahin-Özel Haber

TOPLUMSAL cinsiyet eşitliği mücadelesinin ivme kazandığı günümüzde kadın, erkek cinsiyet ayrımı gözetmeksizin pek çok insanın gündeminde 'Toplumsal cinsiyet rolleri' var ve demokratik kitle örgütleri Türkiye toplumunda 'kadın' kavramına ilişkin yanlışları düzeltmek adına el ele veriyorlar. Hali hazırda kadınların toplumsal anlamda yaşadığı sorunlardan biri olan ‘eril bakış açısı’ kendisini her fırsatta ve her alanda gösterirken bu örneklere bir yenisi daha eklendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı önceki gün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, yerel seçimlerde kadın adaylara oy vermeyeceği yönünde bir açıklamada bulundu. Karalı’nın açıklamasının tam metni ise şu şekilde: “İlan ediyorum. Aile hayatına yönelik bazı politikaların yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak ‘Bakan’ ya da ‘Başkan’ olmaktan veya ‘Başarılı’ bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim.”

‘KADINLAR CEVABINI BAŞARILARIYLA VERECEKTİR’

Alanya Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Gaye Coşkun, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada Konya’nın Meram ilçesinde belediye başkanı olarak hizmet veren yerel yöneticinin de bir kadın olduğunu hatırlatarak “Kendisine en güzel cevabı kadınlar başarılarıyla verecektir” dedi. Coşkun açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Yobaz bir anlayışın sonucu. Bir bilim insanının bunları söylemesi gerçekten büyük bir talihsizliktir. Bu kişinin geçmişine bakılması zorunludur. Eğitimsel anlamda hangi noktalardan geçerek bu pozisyona geldiğini merak ediyorum. Seçim sürecindeyiz. Kesinlikle böyle düşünmüyorum. Çocuk yetiştirmek sadece kadının görevi değil. ‘Baba’ diye bir rol var. O zaman babalar niye var? Bunu sorarım kendilerine. Kadını eve bağlamak, sokaktan ve iş hayatından çekmek adına ortaya konmuş bir söylem. Toplumsal anlamda kadının özgürleşmesinin önünde engel oluşturan bu tarz söylemleri ortaya atanın bir profesör olması inanılır gibi değil. Kendisi seçme ve seçilme hakkı dahilinde kadınlara destek vermeyebilir. Lakin ben Türkiye’de pek çok erkeğin ve tüm kadınların bu anlamda haklarına sahip çıkacağına inanıyorum. Hiç merak etmesin. Eminim, kendisinin söylemlerinin karşılığını yine bir kadın verecek, hem de ‘başarıları’ ile. Biz o zaman kendisine yine soracağız. Kaldı ki, yaşadığı şehirde de Meram ilçesinin belediye başkanı bir kadın, Fatma Toru. Bir düşünsün derim ben. Bir birey olarak başarısı, bir anne olarak, bir eş olarak başarısını hiç mi görmedi? Ben merak ediyorum. Herhalde en güzel cevabı sayın belediye başkanı verecektir kendisine.”

‘KADIN VE ERKEK ARASINDA BİR FARK YOKTUR’

Konuya ilişkin Türkiye genelinde tepkiler yükselmeye devam ederken, Alanya halkı da Karalı’ya sessiz kalmadı. Halk, Dim TV(dimtv.tv) mikrofonlarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Toplumsal anlamda böylesi cinsiyet ayrımlarının karşısındayız. Bir profesörün, hele ki üniversitede bilimsel eğitim vermekle mükellef bir insanın böylesi yorumlarda bulunması kabul edilebilir bir şey değildir. Kadınlar ve erkekler arasında bir fark yoktur. Kadınlar her yerde varlar ve var olmaya da devam edecekler” yorumunda bulundular.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA:

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 18:10