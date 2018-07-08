Alanya cinsel istismara karşı yürüdü

SON dönemde ülkede yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına tepki göstermek amacıyla Alanya’da yürüyüş gerçekleştirildi. Kuyularönü Camii önünde çocuklara yönelik cinsel istismara tepkilerin yer aldığı pankart ve dövizlerle toplanan yaklaşık 100 kişilik grup sonra sloganlar eşliğinde Şelale Meydanı’na yürüdü. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe çevredeki bazı vatandaşlar da destek verdi. Sloganlar atarak Şelale Meydanı’na gelen grup üyeleri cinsel istismarla ilgili cezaların artırılmasını istedi. Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan grup üyeleri cinsel istismar vakalarında yaşamını yitiren çocuklar için dua ettikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 21:58