Alanya çiçek açtı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, turizm sezonu ile birlikte Alanya’da yoğun bir çalışma içine girdi. Alanya merkez, Oba, Tosmur, Konaklı, Türkler başta olmak üzere, sorumluluk sahası içinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, kaldırım, refüj ve yürüyüş yollarında Ocak ayı boyunca dikilen yazlık çiçekler kendini göstermeye başladı.

Mis gibi çiçek kokacak

Gruplar halinde çalışan ekipler, Alanya’da 300 bin çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturdu. Mevsimlik bitki ve çiçekler Nisan ayı ile birlikte açınca Alanya’yı rengarenk bir çiçek cümbüşü sardı. Diğer yandan bitki ve çiçek dikiminin yanı sıra Park ve Bahçeler ekipleri, sorumluluk alanı içinde bulunan yerlerdeki süs havuzlarını da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Havuzların içinde temizlik yapan ekipler, aydınlatma sistemlerini de elden geçiriyor. Bakım çalışmalarının ardından havuzlar özellikle geceleri Alanya’ya ayrı bir görünüm kazandıracak.