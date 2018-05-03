Alanya çiçek açacak

ALANYA Belediyesi, kent genelinde çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Mevsimlik çiçek dikimi programının tüm mahallelerde uygulanacağı belirtildi. Yaklaşan turizm sezonu ve bahar ayının gelmesi ile birlikte yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında toplam 520 bin mevsimlik çiçeğin dikileceği ifade edildi. Mevsimlik çiçek dikim alanlarının hazırlandığını ve mevsimlik çiçeklerin dikimine başlandığını belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Alanyamızın bakımlı ve estetik görünümünün devamını sağlamak amacıyla parklarda refüjlerde ve yürüyüş yollarında çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımız için görsel zenginliği arttırmaya ve şehrimizi daha cazip bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kendi seralarımızda ürettiğimiz mevsimlik çiçeklerin merkez ve mahallelerde dikimine devam edeceğiz" dedi.

