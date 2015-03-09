‘Alanya CHP’nin davası reddedildi’

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclisinin ilk oturumu, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Meclis, milletvekili aday adaylığı istifalarının ardından iki yeni üyesiyle toplandı. İstifa eden AKP’li Mehmet Başaran ve MHP'li Ahmet Yaşar'ın yerine AKP Kepez Belediye Meclis Üyesi İsmail Afşar ve CHP Aksu Belediye Meclis Üyesi Yusuf Kumbul yeni üyeler olarak salonda yer aldı. Mecliste İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüklerinin kurulması için yapılan görüşmeler, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde uyguladığı koordinatörlük sistemi hakkında sert tartışmalara sahne oldu.

‘KOORDİNATÖRLER BANA BAĞLI’

Başkan Türel, ilçelerde koordinatörlerin başkanlığın yetkisi dahilinde görevlendirildiğini ve kendisini temsille yükümlü olduklarını söyledi. Türel, CHP'li meclis üyelerinin konuyla ilgili Alanya'da açtığı davada yerel mahkemenin davayı reddettiğini söyledi. Koordinatörlerin, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görevli olduğunu belirten Türel, aylık ortalama maaşlarının 2 bin 500 lira civarında olduğunu söyledi. Bazı koordinatörlerin ise hiç maaş almadan gönüllülük esasına göre çalıştığını aktaran Türel, "Merkez ilçelerde Döşemealtı ve Konyaaltı hariç, koordinatör atamayı düşünmüyoruz. Bu ilçeler de coğrafyası çok zor olduğu için tercih edildi. Kaldı ki Döşemealtı Koordinatörlüğü benden önce kurulmuştu” dedi.

‘TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELİYOR’