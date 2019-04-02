Alanya CHP’den ilginç seçim analizi: 'Aksilik oldu kazanamadık'

ALPER KUTAY

ÇOŞKUN Karadağ, “Seçim sonuçları vatana millete hayırlı olsun. Bizim sevinç kaynağımız Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmak oldu. CHP ve İyi Parti tüm Türkiye’de başarılı bir seçim süreci geçirdi. Sonuçlar çok iyi oldu. Keşke Alanya'da da Millet İttifakı kazanmış olsaydı, sevincimiz artacaktı” dedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘Büyük bir aksilik olmazsa Alanya’da seçimi kazandık’ açıklaması ile ilgili de konuşan Karadağ, “Seçimdir, mutlaka aksilik olabiliyor. Aksilik olmasaydı seçimi alacaktık, demek ki aksilik olmuş. Bu bir seçim süreciydi, biz herkese bu morali vermek zorundaydık. Hesap edemediğimiz ya da eksik bıraktığımız bir çalışma var. Bu sonuç bunu gösteriyor. Bu da bizim için bir tecrübe olacak. Ancak Alanya’yı alamadığımıza göre çok da başarılı değiliz anlamını taşıyor. İyi Parti ile uyumlu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Siyaset devam ediyor, Alanya’ya hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.