Alanya CHP: İstanbul zaferi tüm Türkiye'nindir!

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Alanya’ya ziyaretini değerlendiren Başkan Karadağ, “Sayın Böcek Başkan her ay Alanya'ya gelerek bu çalışmalarının yapılacağını söyledi. Amacımız; planlı, kimlikli ve kişilikli bir kent yaratmak” açıklamasında bulundu.Başkan Böcek’in İstanbul ziyareti esnasında kendisine vekalet görevini Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci’ye vermiş olmasından gurur duyduklarını ifade eden Karadağ, “Erkan Demirci’nin başarılarının devamı geleceğini umut ediyoruz” diye konuştu.Coşkun Karadağ, Millet İttifakı olarak İyi Parti ile çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerek, “Çalışmalarımızı Alanya’da olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde de birlikte devam ettireceğiz. Aramızda hiçbir problem yok” açıklamasında bulundu.

Alanya’nın her mahallesinde örgütlenmelerini tamamladıklarını söyleyen Karadağ, “102 mahalledeki örgütlenmemizi ve temsilci arkadaşlarımızı tespit ettik. Olası bir erken seçim ve siyasi harekette sahaya inmeye hazırız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 10:55