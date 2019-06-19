Alanya CHP, İstanbul seçimine kilitlendi

CHP İlçe örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan İlçe Başkanı Coşkun Karadağ süreci değerlendirdi. Önceki gün sona eren Turizm ve Sanat Festivali’nin coşkuyla gerçekleştiğini ifade eden Karadağ, festivalde gördükleri eksikliklerden de bahsetti. Karadağ, “Alanya'daki turizm festivali coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Daha sık ve farklı temalarla devam ettirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Festivalin bu yıl 19'uncusu gerçekleşti. Kardeş şehirlerin katılımında eksik kaldığımızı düşünüyoruz. Osmanlı teması iyi bir fikirdi. Defile güzeldi. Lakin Avrupa'daki turizm hareketliliğine de katkı sunması bakımından kardeş şehirlerin katılımı önemli. Başkanımız Muhittin Böcek de Rusya'da eş zamanlı olarak düzenlenen festivale katılım sağladı. Alanya'daki festivalde Rusya çok öne çıkamadı” dedi.



‘HEDEFİMİZ İSTANBUL’

Belde örgütlerinde görevlendirmelerini yüzde 80 oranında tamamladıklarını ifade eden Karadağ, Alanya’daki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Öte yandan kilitlendikleri hedefin İstanbul seçimleri olduğunu kaydetti. Karadağ “Belde örgütlenmelerini yüzde 80 oranında tamamladık. Demokratik olmaya özen göstererek temsilcilerimizi belirledik. Partinin gelişmesi adına görevlendirmelerimizi yaptık. Aysultan Kadınlar Plajı polemiklere sebep oldu. Zaten başkanımız gereken açıklamayı yaptı. Aklında soru işareti kalanlar yine sorabilir. En önemli gündem maddemiz ise elbette ki İstanbul seçimleri. Alanya'dan 150'ye yakın seçmeni İstanbul'a götüreceğiz. Tekrar hatırlatalım, İstanbul’a gitmek isteyen seçmenler gelip isimlerini yazdırabilir" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 15:38