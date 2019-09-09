Alanya CHP'den 96. yıl çoşkusu

ALANYA Atatürk anıtı önünde toplanan kalabalığa seslenen Başkan Karadağ, CHP'nin 96. yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: 'Kurtuluşunun ve kuruluşunun, emperyalizme karşı ulusal direnişin, kula kulluk etmeyenlerin, hak ve özgürlüklerin, halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşunun 96.yılında bütün Türkiye’ye umut olmaya devam ediyor. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisinin 96.kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ilke ve devrimlerinin, cumhuriyetin demokrasinin, laikliğin,aydınlanmanın,insan haklarının,hukuk üstünlüğünün,emeğin,sosyal adaletin,hak ve özgürlüklerin yılmaz savunucusu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ekonomik,siyasal,sosyal ve kültürel dönüşümlerin altında imzası bulunan,devrimci bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin temelinde,emperyalizme karşı ulusal başkaldırışının öncüsü olan Kuva-yi Milliye,Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vardır.Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesininde, Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik ve Devrimcilik ilkeleri üzerinden şekillenen Atatürk Devrimleri ve Altı Ok ilkeleri vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi; özgürlük,eşitlik,dayanışma ve barış gibi sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini pusula edinmiş, ezenin değil ezilenin, sömürenin değil sömürülenin, hak verilmez alınır diye yollara düşenlerin, mazlumların sesi ve umudu olan bir partidir. Partimiz idelojisine besleyen üç ana kaynağı şöyle özetleyebiliriz: Atatürk’ün modernleşme devrimi ve Altı ok ilkeleri,Sosyal demokrasinin evrensel kuralları Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsemi birikimi. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ideolojik birikmi,değer ve duyarlılıklar temelinde; Ulusal kurtuluş mücadelesinin tam bağımsızlık ruhunun temsilcisidir… Laik demokratik cumhuriyetin kararlı savunucusudur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde oluşturulan ve dünyada başka örneği olmayan çağdaş Türkiye modelinin güvencesidir. Cumhuriyeti kuran ve çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Cumhuriyet Halk Partisi, aynı zamanda ülkede çok partili düzene geçerek demokrasi sürecini başlatan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi,çağdaş özgürlükçü,çoğulcu ve katılımcı demokrasiye, ülkemiz ve insanlarımız için vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak görmnektedir.Demokrasiyi güçlendirerek kesintilere uğramasını önlemek partimizin öncelikli amacıdır. Cumhuriyet Halk Partisi;güçlünün değil hukukun üstünlüğü savunan,evrensel hukuk ilkelerine dayalı bir hukuk devleti anlayışının yargı bağımsızlığının bütün koşullarıyla sağlamasını temel hedefi haline getirmiş bir partidir.Hak,hukuk ve adalet mücadelemizin temelinde bu ilkeler vardır.Kısacası, Cumhuriyet Halk Partisi insana,canlıya,yaşama ait bütün değerlerin teminatı olan bir ulu çınardır.Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu yerde umut vardır,aydınlık yarınlar vardır.Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş yıl dönümünde vesilesiyle başka kurucumuz büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü ve yol arkadaşlarını,tüm genel başkanlarımızı,partimize canla başla emek veren bütün yoldaşlarımızı şükranla anıyor,aklın ve bilimin rehberliğinde ülkemiz çağdaş uygarlık düzeyine taşıma inanç ve kararlığımızla,partimizin 96.kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum.'