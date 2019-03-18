Alanya CHP'den 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma mesajı

CHP İlçe Teşkilatı'nın CHP Alanya İlçe Basın Sözcüsü Can Baysal aracılığıyla yayınladığı mesajda şu ifadeler yer verildi:

Çanakkale Geçilmez!

I. Dünya savaşında Çanakkale'yi geçerek galip bitirmek isteyen İngiliz, Fransız ve onların kontrolündeki diğer milletlere karşı alınan büyük bir zaferin adıdır Çanakkale.

Çanakkale savaşları önemli kayıpların verildiği bir savaş olmuştur. Büyük Türk Ordusu 250 bin civarı şehit verirken, müttefikler ise yine 250 bin civarı kayba uğramıştır.

Mustafa Kemal ve askerlerinin mücadelesi destan niteliğindedir.

Mustafa Kemal bilindiği gibi bu savaşta cephanesi biten askerine o ünlü sözünü söylemiştir "Ben size taaruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yanımıza başka kuvvetler komutanlar gelecektir" diye Çanakkale Destanı'nı başlatmıştır.

Türk ordusunun Mustafa Kemal'den, son erine kadar şehit olan 57. Alay'a, ne olursa olsun düşman Çanakkale'yi geçmemeli diyen Müstahkem Mevki Kumandanı Albay Selahaddin Adil'den, 276 kiloluk mermiyi sırtlayıp namluya süren Seyit Onbaşı'ya kadar verdiği bu büyük mücadele dünyadaki sömürülen tüm milletlere örnek olmuştur.

Dünya savaş tarihine imkansızı başarmak olarak geçecek bu zafer, Türk milletinin bağımsızlığı söz konusu olduğunda nasıl fedakarca davrandığını gösterir.

Bu açıdan bakıldığında bile Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin Çanakkale'de yakıldığını görebiliriz.

Çanakkale Zaferi gelecekteki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir habercisi adeta bir müjdecisi olmuştur.

Komutanında askerine Çanakkale'yi geçilmez yapan o ruh milli mücadele dönemimizdeki kuva-yi milliye ruhunun habercisidir.

Canlarını seve seve feda eden bu vatanın evlatları tam 104. yıl önce bayrağımız uğruna döktükleri kanla destan yazdılar. Hiç görmedikleri bizler için canlarını feda edenleri asla unutmayacağız. Hayatlarımızı, hayatlarını hiçe sayan aziz kahramanlarımıza borçluyuz.

Başta Dünya'nın en büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm Çanakkale şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyoruz.

Can Baysal

CHP Alanya İlçe Basın Sözcüsü