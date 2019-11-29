Alanya CHP 29 Aralık’ta kongreye gidiyor! İşte CHP'nin kongre takvimi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı ilçelerde yapılacak kongre tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Kaş 15 Aralık, Gazipaşa 16 Aralık, Korkuteli ve Elmalı 18 Aralık, Aksu 20 Aralık, Kepez ve Muratpaşa 21 Aralık, Döşemealtı ve Konyaaltı 22 Aralık, Manavgat 28 Aralık, Alanya 29 Aralık, Demre 3 Ocak, Finike ve Kumluca 4 Ocak, Kemer 5 Ocak, Gündoğmuş ve İbradı 10 Ocak, Akseki 11 Ocak ve Serik 12 Ocak’ta kongreye gidecek.