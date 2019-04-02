Alanya Cezaevi'nden Yücel ve Böcek çıktı 

9900 ve 9901 numaralı sandıklarda oy kullanan tutuklu ve hükümlülerden 118’i Alanya Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın ortak adayı MHP’li Adem Murat Yücel’e oy verdi. 61 seçmen ise tercihini Millet İttifakı’nın ortak adayı Abdullah Sönmez’den yana kullandı. Sandık başına giden tutuklu ve hükümlülerden 116’sı Alanya Belediye Meclisi oylamasında MHP’ye, 63’ü ise İyi Parti'ye oy verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise oy kullanan tutuklu ve hükümlülerden 165’i tercihlerini Millet İttifakı’nın ortak adayı CHP’li Muhittin Böcek’ten, 137’si de Cumhur İttifakı ortak adayı Menderes Türel’den yana yaptı.