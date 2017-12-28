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Alanya çevreyolu trafiğe açıldı

Projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen Alanya Çevreyolu’nun Ticaret Lisesi Kavşağı ile Aşağı Oba Mezarlığı arasındaki 3,5 kilometrelik bölümü bugün itibariyle araç trafiğine açıldı

Alanya çevreyolu trafiğe açıldı

Projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen Alanya Çevreyolu’nun Ticaret Lisesi Kavşağı ile Aşağı Oba Mezarlığı arasındaki 3,5 kilometrelik bölümü bugün itibariyle araç trafiğine açıldı

28 Aralık 2017 Perşembe 15:58
Alanya çevreyolu trafiğe açıldı
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Haber: Alper KUTAY

İKİ etap olarak planlanan Alanya Çevreyolu’nun Alanya-Kargıcak arasındaki 16 kilometrelik ilk etabının Alanya Aşağı Oba Mezarlığı arasındaki 3,5 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlandı. Bağlantı yolları, trafik ışık ve levhaları, aydınlatma ve kavşakları tamamlanan yol bugün hizmete girdi. Başta kamyon ve otobüsler olmak üzere araç trafiğinin şehir merkezinden kaldırılmasıyla Alanya eski çevreyolunda da trafiğin rahatlaması öngörülüyor. Diğer yandan Devlet Hastanesi’nin de Oba'daki yeni binasına taşınmasıyla Hastane Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunda da azalma olması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’in girişimleri, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun gayretleri ve Ak Parti Hükümeti'nin desteğiyle Alanya trafiğini daha da rahatlatacak. Bundan sonra Alanya şehir içi trafiği daha rahat olacak. Yolun kalan kısmında da çalışmalar devam ediyor. 12,5 kilometrelik kalan bölümünde 2018 yılı sonunda hizmete açılması planlanıyor" dedi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 16:11
Anahtar Kelimeler:
ProjeAntalya Büyükşehir BelediyesiAlanya ÇevreyoluTicaret Lisesi KavşağıAşağı Oba Mezarlığı
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