Alanya Çevreyolu'nda trafik felç! Öneri: Üstgeçit taşınmalı

ÖZEL HABER- Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından 2015 yılında ihalesi yapılan ancak inşasına 2018’de başlanan eski devlet hastanesi kavşağındaki üst geçit atıl vaziyette bekliyor. Alanya Adliye Sarayı önünde yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla kurulan sinyalizasyon sistemi ise, yayalara nefes aldırırken zaten yoğun olan çevreyolunda trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Sözkonusu durum ‘Atıl vaziyetteki üst geçit, adliye önüne taşınamaz mı?’ sorusunu akıllara getiriyor.

DİM UYARDI

Yaşanan sorunu sosyal medya üzerinden gündeme getiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Eski hastane kavşağında hiç kimsenin kullanmadığı üst geçit buraya taşınabilir ve sadece yayalar için konulan bu ışıklar kaldırılırsa trafik akışı rahatlar. Yapımı sırasında da bunu çok söyledik ama dinletemedik" dedi. Dim, üst geçidin yapım sürecinde ise "Hastane taşındıktan sonra Hastane Kavşağı'na yaya üst geçidi yapmak kimin fikri" diye sormuştu.

‘ANCAK AKIL EDERLER’

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, trafiğin rahatlaması için Adliye Sarayı önüne ivedilikle üst geçit yapılması gerektiğini söyledi. Apaydın, “Halkın karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmesi sağlanırken trafik de rahatlatılmalıdır. Devlet Hastanesi Kavşağı’nda millet yıllarca çile çekti. Hastane kalkarken üstgeçit yapıldı. Şimdi aynı zihniyet adliye taşındıktan sonra üst geçit yapmayı ancak akıl edebilir. Birilerinin onları uyarmasını umut ediyoruz" diye konuştu.



