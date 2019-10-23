'Alanya cazibe merkezi olacak'

ALANYA Sağlık Turizmi Derneği’nin (ALSTUD) yurtdışı bağlantıları ve derneğin öncülüğünde Kasım 2018'de Güney Rusya Federasyonu’nda bulunan IMBL Üniversitesi ile imzalanan öğrenci değişim ve üniversiteler arası işbirliği protokolü çerçevesinde ilk öğrenciler geldi. Öğrencilerle tanışma, aynı zamanda dernek faaliyetleri ve derneğin ALKÜ'ye yapabileceği katkılara yönelik olarak ALSTUD yönetim kurulu üyesi Uz. Fizyoterapist Ceyda Görücü ev sahipliğinde Admiral Resort’te kahvaltı organizasyon düzenlendi. ALSTUD Başkanı Dr. Tevfik Yazan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve dernek yönetim kurulu üyeleri Ahmet Girgin, Dr. Erkan Karadağ ve Dr. Tuncay Sarmaz organizasyona katıldı.

SERTİFİKALI EĞİTİM VERİLECEK

ALSTUD yönetim kurulu, rektör ve başhekime, derneğin bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ayrıca, yapılacak işbirliği sayesinde bölgeye katkıları masaya yatırıldı. Toplantıda ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleriyle ve üniversitede kurulmasını kararlaştırılan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Eğitim Merkeziyle, ALSTUD'un yurtdışı bağlantıları da kullanılarak, Türk doktorların yansıra yabancı doktorlara sertifikalı eğitim veren bir üniversite olarak sağlık ve eğitim turizmine katkı verilmesi konuşuldu.

SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ KURULACAK

Aynı zamanda TURSAF Başkanı da olan Dr. Tevfik Yazan ülkede faaliyet gösteren diğer il derneklerinin ve yurtdışında TURSAF’a destek veren sağlık turizmi akademisyen ve sektör temsilcililerinin danışma kurulu üyeliği konusunda işbirliği yapılmasına, ALKÜ bünyesinde yeni bir trend olan sağlık turizminin, bölgesel ve ulusal çapta akademik kararların verildiği, sağlık turizmi personellerinin yetiştirildiği, mevzuat ve planlama çalışmalarının yapıldığı, sektör temsilcileri ve yatırımcılara destek veren önemli bir bilim merkezi olan Sağlık Turizmi Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasına, dernek olarak tüm yurt dışı bağlantıları kullanılarak yabancı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına, yurt içi ve yurt dışı kongre, çalıştay ve sempozyumlarda üniversite ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Yazan, "Rektörümüz ve başhekimimizin sağlık turizmine gösterdikleri yakın alakanın ve işbirliğinin, üniversite, hastane ve sektör temsilcileri ile bir arada ortak çalışarak ülkemize ve bölgemize ciddi katkı sağlayacak. Alanya’mız bu kümelenme çalışması ile sağlık turizminde akademik ve reel sektör buluşmasının örnek bir modeli olacak. Tüm dünyada bir cazibe merkezi olacak" dedi. Yazan, ayrıca Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya teşekkür etti