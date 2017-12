Alanya Çavuşoğlu’na minnettar

TRUMP’IN “Kabul oyu veren ülkelere mali yardımı keseriz” tehditlerine pabuç bırakmayan Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) yaptığı konuşmada en çok “Ülkelerin oylarının satın alınabileceğini düşünmek ahlaki değildir. Güçlü olabilirsin, ama bu seni haklı yapmaz. Dünya beşten büyüktür” sözleri beğenildi. Dim Web TV’ye konuşan her yaş ve meslek grubundan Alanyalı, Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti. İşte vatandaşların o yorumları:

‘SONUNA KADAR DESTEKÇİSİYİZ’

RAMAZAN ALÇİÇEK (ÖĞRENCİ)

Diyeceğim tek şey şudur; sonuna kadar Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekçisiyiz. Kudüs için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kudüs, İslam dünyasının ilk kıblesidir. Bu yüzden, ABD’ye tepki olarak söylediklerine katılıyorum.

‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’

MESUT UYGUN (TAKSİCİ)

Dışişleri Bakanımızın sözüne katılıyorum, dünya beşten büyüktür. Güçlü olabilirler, ama haklı değiller. Güçlü olmak, haklı olmak anlamına gelmiyor. Burada kesinlikle Filistin haklı ve o desteklenmeli.

‘TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL’

MUHAMMET TURDİ (ÖĞRENCİ)

Çavuşoğlu bu tavrıyla, Türkiye’nin dışa bağımlılığının kalmadığını göstermiş oldu. ‘Dünya beşten büyüktür’ sözüne de sonuna kadar katılıyorum. Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye eski Türkiye değil, dışa bağımlılığı tamamen bitmiştir. Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı çalışmaları bizzat takip ediyorum. Hem Alanya için, hem de Türkiye için kendisi gayet iyi gidiyor.

‘BİZİ BİR YERLERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR’

ALİ ÜNLÜ (İŞLETMECİ)

Öncelikle, olan biten şeyler herkes için çok kötü. Çavuşoğlu her şeyi doğru söylemiş, bu konuyla alakalı biz de onu destekliyoruz. Dünyanın hali ortada. Bizi de bir yerlere çekmeye çalışıyorlar, inşallah biz de bunun içine düşmeyiz ülke olarak.

‘ÇAVUŞOĞLU DOĞRUSUNU BİLİR’

AHMET TUNÇ (ÇAYCI)

Mevlüt Çavuşoğlu’nun bildikleri, bizimkinden daha fazladır. O daha doğrusunu bilir. Bizler tabii ki ona katılıyoruz. Bence Filistin, Kudüs konusunda çok geri kalmış, Müslüman ülkeler ona yardım etmemiş. ‘Bir devlet kuralım’ dememişler, hep örgüt olarak kalmayı tercih etmişler. İsrail’i yerleştiren kendisi, şimdi İsrail’den kaçan da kendisi. Toprak satmış.

‘ABD DİKTATÖRLÜK YAPIYOR’

EŞREF KAYA (TEZGAHTAR)

Amerika’nın yapmış olduğu diktatörlüktür. ‘Dünyanın hakimiyim, istediğimi yaparım.’ der gibi bir faaliyette bulunmuştur ki bu yanlıştır. Bunu bütün dünya biliyor ve tepkisini gösterdi. Amerika’yı İsrail’le birlikte yalnız bıraktılar. Kararlarının geçersiz olduğunu kendileri de biliyor, bunu memnuniyetle karşıladık. Olması gereken de buydu, adalet yerini buldu diye düşünüyorum. İnşallah dünya hep bu şekilde sağduyulu hareket eder. Amerika güçlü bir ülkedir ama adaletli bir ülke değildir. Çavuşoğlu’nun faaliyetleri de çok iyiydi. Biz her halükarda hem hükümetimizden, hem de Çavuşoğlu’ndan memnunuz.