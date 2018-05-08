Alanya Büyükşehir mi oluyor

BİR dönem Alanya'da aktif siyaset yapan Hacı Mevlüt Zavlak, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, Vali Karaloğlu'nun sözlerine ilişkin 1 Haziran 2012'de Alanya'da gerçekleşen 'Büyükşehir'e Hayır' mitingini hatırlatıp, Yeni Alanya'nın 2 Haziran 2012 tarihli 'İşte Büyükşehir' başlıklı manşetinin yer aldığı sayısını paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı:

'DİM'İN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI'

"Alanya'nın Büyükşehir Yasası ile Antalya'ya bağlanmasını protesto etmek amacıyla Haziran 2012'de düzenlenen mitingte Sayın Mehmet Ali Dim, Alanya'nın bırakın Antalya'ya bağlanmasını, tek başına 'Büyükşehir' olma potansiyeline sahip olduğunu anlatmıştı. Malesef o gün dikkate alınmayan bu öneri çok geç kalınmış bir vakitte, bugün Vali Bey tarafından tekrar gündeme getirildi. Tarihi, ekonomik ve coğrafi potansiyeli ile ilçe olmanın çok ötesinde olan Alanyamızın hakkının teslim edilmesi anlamında yaptığı çağrı o günlerde karşılık bulamamış bile olsa, Sayın Dim'in haklılığının bugün herkes farkına vardı.

İleri görüşlülüğü için kendisini tekrar tebrik ediyor ve Alanyamızın il yada büyükşehir yapılması gerekliliğinin, seçim yatırımı vaatlerinin ötesinde, gerçekçi platformlarda da artık değerlendirilmesini diliyorum"

'SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'

Zavlak'ın bu değerlendirmesine yanıt veren Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim "6 yıl sonra bile olsa Alanya insanının gerçeği, daha doğrusu şehrinin potansiyelini özümseyebilmiş olması çok sevindirici bir gelişmedir. Vali beye espri bile yapmış olsa bu konuyu gündeme getirdiği için ayrıca teşekkür etmemiz gerekir. Umarım bu hayalimiz de gerçeğe dönüşür ve vesayetten kurtuluruz" dedi