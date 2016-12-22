Alanya bunu da gördü

Haber: Alper KUTAY

EDİNİLEN bilgiye göre dün başlayan kar yağışıyla yolu karla kapanan, Uğurlu Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın evinde istirahat ettiği sırada aniden fenalaştı. 112'yi arayan aile, çaresizce sağlık ekiplerini bekledi. Uğurlu Mahallesi'ne ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, köylüler tarafından yapılan kızakla hasta kadını taşımak zorunda kaldı. Zorlu bir çalışmanın ardından ambulansa alınan yaşlı kadın tedavi altına alındı.

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