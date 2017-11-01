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Alanya bu görüntüleri hak etmityor

Alanya'da aşırı yağmur sonrasında yollar tehlike saçıyor. Vatandaşlar ise, yolların yapılmamasına tepki gösterdi

Alanya bu görüntüleri hak etmityor

Alanya'da aşırı yağmur sonrasında yollar tehlike saçıyor. Vatandaşlar ise, yolların yapılmamasına tepki gösterdi

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:39
Alanya bu görüntüleri hak etmityor
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ÖZELLİKLE Hacet mahallesi deresi yanında bulun yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor.  Araç sürücüleri Hendek’e dönen yolun bir an önce yapılmasını istedi. 
Şehrin göbeğinde bulunan bozuk yollar ve düzenlenmemiş kaldırımlar, vatandaşı çileden çıkarttı.
VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI 
Alanya’nın göbeğindeki bozuk kaldırım ve düzenlenmemiş yollar vatandaşı canından bezdirdi. Tahribata uğramış yollarda gitmek istemeyen sürücüler, çukurlara girmemek için kazaya davetiye çıkartıyor. Yaya kaldırımındaki yerinden çıkan taşlar, vatandaşlar ise zor anlar yaşattı. Yayaların ve araçların sürekli kullandığı yolun bu kadar içler acısı hale gelmesi vatandaşı çileden çıkarırken, yetkililerden Soruna çözüm bulmalarını istedi

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Son Güncelleme: 01.11.2017 14:48
Anahtar Kelimeler:
HendekAşırı YağmurAlanya
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