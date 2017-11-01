Alanya bu görüntüleri hak etmityor

ÖZELLİKLE Hacet mahallesi deresi yanında bulun yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araç sürücüleri Hendek’e dönen yolun bir an önce yapılmasını istedi.

Şehrin göbeğinde bulunan bozuk yollar ve düzenlenmemiş kaldırımlar, vatandaşı çileden çıkarttı.

VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Alanya’nın göbeğindeki bozuk kaldırım ve düzenlenmemiş yollar vatandaşı canından bezdirdi. Tahribata uğramış yollarda gitmek istemeyen sürücüler, çukurlara girmemek için kazaya davetiye çıkartıyor. Yaya kaldırımındaki yerinden çıkan taşlar, vatandaşlar ise zor anlar yaşattı. Yayaların ve araçların sürekli kullandığı yolun bu kadar içler acısı hale gelmesi vatandaşı çileden çıkarırken, yetkililerden Soruna çözüm bulmalarını istedi