Alanya BŞB'den memnun

2014 YILINDA devreye giren Bütünşehir Yasası ile birlikte Antalya'nın hizmet çatısı altına giren Alanya'da vatandaşa Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin performansını soran Dim Web TV, şu yanıtları aldı:

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANA TEŞEKKÜR EDERİZ'

MUSTAFA YÜKSEL (TAKSİCİ)

Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Taş üstüne taş koyan bizim için velinimettir. 10 yıl önceye bakıyorsun, şimdiye bakıyorsun, Alanya büyüdü ve gelişti. Alanya Belediyesi'nin de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de Alanya için gayret gösterdiğini düşünüyorum. Ben vatandaşım, hizmetin nereden geldiğine bakmam.

'ALANYA'NIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ'

YAŞAR ŞAHBAZ (PİYANGOCU)

Hizmetler yapılıyor, her yer güzel bir çehreye kavuştu. Memnunuz, daha üstüne ne koyarlarsa bizler için bir nimettir. Yapandan, edenden Allah razı olsun.

'ŞEHİR HER GÜN TEMİZLENİYOR'

SİNAN ŞİMŞEK (ESNAF)

Temizlik bakımından çok memnunum. Her sabah saat 04.00-05.00 arasında temizlik yapılıyor. Şehir baştan aşağı tertemiz oluyor. Yolların genişlemesiyle ilgili şikayetler var ancak ben katılmıyorum, yoğun olabileceği düşüncesiyle insanlar bu yolu nispeten daha az tercih ediyor. Çarşı içi olduğu için yoğunluk var ama gürültü açısından az araç geçmesi daha iyi oluyor.

'REFÜJLERİ DEĞİL YOLU SULUYORLAR'

HÜSEYİN AKBAŞ (HEDİYELİKÇİ)

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da sorumlu olduğu iki cadde biliyorum. Birisi Keykubat Caddesi ve 25 Metreli Yol. Ben Keykubat Caddesi üzerindeki sulama sisteminden şikayetçiyim. Oradaki sulamalar tamamen yola gidiyor ve parke taşlarını bozuyor. Araç kullanıcısı olarak çok muzdaribim. Yayalar da bundan etkileniyor. Onun çözüme ulaşmasını istiyorum. Bununla ilgili resim ve videolar çektim, Alanya Belediyesi'nin Çözüm Masası ekibine gönderdim ancak yetki alanı dışında olduklarını söylediler, Antalya Büyükşehir'e yönlendirdiler, oradan da bir geri dönüş sağlanmadı. Ayrıca DeFacto mağazasının önünde kaldırımda büyük bir çukur var, oraya bebek arabasını düşüren, takılan ve düşüp yaralanan insanlar var, ona da bir çözüm bulunmasını istiyorum.

'TÜREL ALANYA'YA İYİ GELECEK'

ABDULLAH ÖZTÜRKÇÜ (RESTORAN İŞLETMECİSİ)

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'ya katkı sağlıyor tabiki. Alanya'da bu süreçte büyük bir gelişim oldu. Zaten Alanya Belediyesi ile koordineli çalışıyorlar. Alanya'da bir de koordinasyon merkezleri var. Oradan herhangi bir şey olduğu zaman ulaşabiliyoruz. Su ile ilgili zaten ASAT var. Aradığımız zaman en geç 20-30 dakika içerisinde müdahale ediyorlar. Şikayetimiz fazla yok. Menderes Türel Alanya ile yakından ilgileniyor. Sanatsal anlamda da çok fazla etkinlikler var. Alanya halkını kültürel faaliyetlerden yoksun bırakmıyorlar. 'Menderes Türel Alanya'ya iyi gelecek' diyorlar ya, çok iyi gelecek. Herkes beklesin.

'HER GÜN BORU MU PATLAR?'

YUSUF KONAK (BUTİK)

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğumuz yönler de var, olmadığımız yönler de var. Memnun olduğumuz yönler çevre ve yol düzenlemelerinin artması. Teleferiğe keza çok destek verdiler, çevreyoluna büyük yatırımlar yapıp destekler verdiler. Memnun olmadığımız konu ise su kesintilerinin ve faturalarının artması. Faturalar çok geliyor. Su olayı merkeze bağlansa çok daha iyi olur. Ben en fazla su konusunda şikayetçiyim. Bu olayın bir an önce çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Daha önce böyle bir sorun yaşamıyorduk. Hem su fiyatları arttı, hem de durmadan kesintiler oluyor. Sürekli boru patlıyor. Turizm bölgesinde olacak şeyler değil bunlar. Halk o konuda çok mağdur. Diğer çalışmalarından elbette katkılar alıyoruz. Örnek vermek gerekirse yeni temeli atılan çöp geri dönüşüm tesisi. O Alanya için çok güzel bir şey. Öte yandan dileğimiz Alanya halkını sadece turizme bel bağlatmasınlar. Sanayi ve tarımsal olarak önünü açacak çalışmalar yapılabilir. Aksi halde en ufak bir sorunda halk çok büyük sorunlar yaşayabiliyor. Alternatif yok. Bu alanda hiç bir şey üretmiyorlar. Turizmin alternatife ihtiyacı var.

