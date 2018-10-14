Alanya Bisiklet Festivali sona erdi

FESTİVALL.com.tr tarafından düzenlenen, Alanya Belediyesi, Alanya Doğa Sporları Kulübü (ALDOSK) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)in destek verdiği festivale iki yüzün üzerinde bisikletçi katıldı.

BİSİKLETÇİLER DİM ÇAYI VE SYEDRA'YA PEDAL ÇEVİRDİ

Festivalin ilk günü Dim Mağarası ve Dim Çayını gezen katılımcılar, akşamları kamp alanında düzenlenen konser eşliğinde eğlendi.

Festivalin son günü Kestel Mahallesinden başlayan korteje Alanya'lı bisikletseverler de katıldı. Yaklaşık üç yüz bisikletçinin bir araya geldiği kortej renkli görüntüler oluşturdu.

BİSİKLETÇİLERE KIZILKULE VE TERSANE GEZDİRİLDİ

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 100 den fazla çadırın yer aldığı Kestel'deki kamp alanından başlayan kortej Kızılkule'de sona erdi.

Kortej sonrası bisikletçilere Tarihi Kızılkule ve Tersane gezdirildi. Festivale katılan bisikletçiler Alanya'da Dim Çayına ve Kızılkule'ye hayran kaldıklarını ve seneye mutlaka geleceklerini belirtti.

ALANYA SOKAKLARI BİSİKLETLERLE ŞENLENDİ

Gezen bisikletçiler daha sonra Alanya çarşısını gezip teleferiğe binerek Alanya Kalesini gezdi. Gaziantep, Hatay, Mersin, Aydın, İzmir ve Konya'dan festivale katılan bisikletçiler; 'İlk defa düzenlenen bir festival olmasına rağmen çok başarılı bir organizasyon, Alanya zaten çok güzel bir şehir gelecek seneki festivali iple çekiyoruz' dediler.

GELECEK YIL ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Festival hakkında açıklama yapan Festival.com.tr yetkilileri, 'Bu yılı deneme olarak görüyoruz, biz Alanya'nın potansiyeline inanıyoruz kısa süre duyurmamıza rağmen iki yüzden fazla kişi katıldı, bir bu kadarı kayıt yaptırıp çeşitli nedenlerle gelemedi.

Önümüzdeki yıl bu yılın verdiği deneyimle muhteşem bir bisiklet festivali hazırlayacağız. Bu festival Alanya'da bisiklet konusunda farkındalık yaratacak. Ayrıca Alanya'nın bisiklet turizmine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Festival için bize her türlü destek veren Alanya Belediyesine, Alanya Doğa Sporları kulübüne (ALDOSK) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)e teşekkür ediyoruz.' diye açıklama yaptı.

Şehir gezisinden sonra bisikletçilerin çoğunluğu memleketlerine doğru yola çıkarken, bazı bisikletçiler kamp yapmaya devam edip Alanya'yı gezecek.