Alanya Bisiklet Festivali başladı

Alanya Belediyesi ile Festivall.com.tr’ in birlikte organize ettiği ve Alanya da ilk kez düzenlenen 1. Alanya Uluslararası Bisiklet Festivali başladı. Sporcular Kestel Mahallesi’ndeki kamp alanına yerleşti.

Alanya Bisiklet Festivali başladı
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KATILIMIN ücretsiz olduğu, üç gün sürecek olan festivalin ilk gününde 100’ e yakın çadır kuruldu. 200’ün üzerinde sporcunun katılımıyla Dim Çayı ve Mağarasına gezi düzenlendi. Sporcular Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde bisiklet turunu gerçekleştirdiler. 13 Ekim cumartesi günü saat 11.30 da Syedra Ören Yeri, saat 12.30 da Sapadere Turu, saat 21.00 da konser düzenlenecektir. Festivalin son günü olan 14 Ekim Pazar günü ise saat 11.30 da Şehir Korteji gerçekleştirilecek.


 

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 15:18
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