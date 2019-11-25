Alanya bir rüşvet iddiası ile daha çalkalandı

Kübra DUMAN

BÜYÜKŞEHİR Yasası ile belde vasfını yitiren ve Alanya’ya bağlanarak mahalle tüzel kişiliğine bürünen Kargıcak’ın son belediye başkanı, Alanya Belediyesi eski meclis üyelerinden Zihni Asiltürk hakkında "Rüşvet almak ve vermek, icbar suretiyle irtikap (Görevin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması)" suçlamaları ile dava açıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada iddianame açıklandı. Asiltürk’le birlikte aralarında eski Kargıcak Belediyesi çalışanlarının da olduğu 6 kişinin daha yargılandığı davanın iddianamesinde, belediye imar biriminde evrak işi olanlardan 'Belediyenin yakıt masrafı için' denerek para alındığı belirtiliyor.

'BAKANLIK GÖREVLİSİNE RÜŞVET' İDDİASI

İddianamede ayrıca Kargıcak Belediyesi’nin 1/25 Binlik Çevre Düzenleme Planı'nda değişiklik talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda işleme konulması, takip edilmesi ve talebin istenildiği gibi çıkması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda görevli S.Y. isimli şahsa da rüşvet verildiği kaydedildi. S.Y’ye verilen rüşvetin S.Ç. aracılığıyla N.D. tarafından verildiği ifade edilen iddianamede, değişiklik talebinin hazırlanması, belediyede evrakların takibi, rüşvet verilmesi, bakanlık nezdinde evrakların takibi ve plan değişikliği ile birlikte Ü.A., E.D., A.Ö. ve Zihni Asiltürk’ün dahil olduğu fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edilerek, rüşvet suçuna iştirak edildiği kanısına varıldığı belirtiliyor.

Zihni Asiltürk'ün, bu şok iddialara ilişkin bugün bir basın açıklaması yapacağı da bildirildi.