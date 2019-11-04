Alanya Bilim Sanat Merkezi Estonya'ya gidiyor
BİLSEM, dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey’den madalyayla döndü
GÜNCEL 04.11.2019, 23:00
ALANYA Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey’den madalyayla döndü. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi, Insbo Robo Ligi’nde Türkiye üçüncülüğü, Lego Çizgi İzleyen kategorisinde Türkiye dördüncülüğü ve jüri özel ödülü ile Lego Sumo kategorisinde yine jüri özel ödülünü alarak Estonya finallerine gitmeye hak kazandı.
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|10
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|10
|17
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|10
|16
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|10
|16
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|10
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|O
|P
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|20
|2. Ümraniye
|10
|17
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|10
|17
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|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
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|10
|15
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|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
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|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
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|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
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|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
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|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
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|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
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|12
|15
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|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
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|12
|5