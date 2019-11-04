Alanya Bilim Sanat Merkezi Estonya'ya gidiyor

ALANYA Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey’den madalyayla döndü. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi, Insbo Robo Ligi’nde Türkiye üçüncülüğü, Lego Çizgi İzleyen kategorisinde Türkiye dördüncülüğü ve jüri özel ödülü ile Lego Sumo kategorisinde yine jüri özel ödülünü alarak Estonya finallerine gitmeye hak kazandı.