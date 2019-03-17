Alanya Belediyespor gururumuz oldu

Alanya Belediyespor Kulübü, çoğu branşta olduğu gibi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği yarışmada da birinciliği kimseye kaptırmadı

Alanya Belediyespor gururumuz oldu
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KISA bir süre önce oluşturulan folklor ekibi, Antalya’da Alanya’yı başarıyla temsil ederek il birincisi oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, folklor ekibini başarılarından dolayı kutladı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken ise “Kısa bir süre önce oluşturduğumuz folklor ekibimiz ilk katıldığı yarışmada birinci olmayı başardı. Ekibimizi ve hocalarımızı kutluyoruz” dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 20:40
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