Alanya Belediyespor gururumuz oldu

KISA bir süre önce oluşturulan folklor ekibi, Antalya’da Alanya’yı başarıyla temsil ederek il birincisi oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, folklor ekibini başarılarından dolayı kutladı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken ise “Kısa bir süre önce oluşturduğumuz folklor ekibimiz ilk katıldığı yarışmada birinci olmayı başardı. Ekibimizi ve hocalarımızı kutluyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 20:40