Alanya Belediyesi'ne sıfır atık ödülü

ALANYA Belediye Meclisi, Kasım ayı oturumunu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirdi. Meclisin açılışında konuşan parti gruplarının temsilcileri, 96’ncı yıldönümü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin kutlama teşekkürlerini ilettiler. Ortak gündemde ise başta 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümü, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü, eski Başbakan Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü ile ilgili mesajlar yer aldı. Meclis üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden dedesi ile ilgili de taziye dileklerini ilettiler.

BAŞKAN YÜCEL: “HER KASIM TÜRK TARİHİ İÇİN HÜZÜNDÜR”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin olarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Bizlere bu cennet vatanı armağan eden, cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına minnetlerimi sunuyorum. 10 Kasım’da vefatının yıldönümünde anacağımız Mustafa Kemal Atatürk’e olan özlemimizi ve minnetimizi tekrar etmek istiyorum. Atamızın aramızdan ayrılışı bize hüzünlü bir Kasım ayı bırakmıştır” dedi.

“ALANYA’NIN ÇEHRESİ HEYKELLERLE DEĞİŞECEK”

“Belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalarla şehrimize yenilikler katmak için durmadan çalışıyoruz” diyen Başkan Yücel: “Taş Heykel Sempozyumumuzun da açılışını gerçekleştirdik ve bir ay sonra ortaya çıkacak eserleri şehrimizin park ve bahçelerinde sergileyip renkli alanlar oluşturmak istiyoruz. Öte yandan Tarihi Kentler Birliği’nden Mutfak Atölyesi çalışmamız ile aldığımız restorasyon ödülü ve geri dönüşüm çalışmalarından aldığımız başarılı sonuçlardan dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yusuf Önder şehidimizin de cuma günü Eşgilik Salonu’nda gerçekleşecek sene-i devriyesine de tüm halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRK KONSEYİ ÜYE ÜLKELERDEN KARDEŞ ŞEHİR EDİNİLECEK

İyi Partili Meclis Üyeleri’nin önerisi sonucunda Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Türk konseyine üye ülkelerden birer kardeş şehir edinilmesi talebi oylanarak gündeme alındı. İlgili gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yücel, “27 Ağustos 2019 tarihinde Azerbaycan’dan kardeş şehir edinmek adına biz de çalışmalarımıza başlamıştık. Türkün Türk’ten başka dostu yoktur. Bizim de bu konuda çalışmalarımız yapılıyordu. Öte yandan yine bize Barış Pınarı Harekatı’nda destek olan Macaristan’dan da bir kardeş şehir edinme çalışmalarımız var. Sonuçlarını zaten sizlerle paylaşırız” dedi.

GES KREDİSİNE MECLİSTEN ONAY

GES Projesi’nin ikinci etabının tamamlanması ve asfalt çalışmalarının sürdürülebilmesi adına İller Bankası ve özel bankalardan toplam 25 Milyon TL’lik kredi çekilmesi maddesi CHP’nin çekimser, İyi Parti’nin ret, Ak Parti ve MHP’li üyelerin kabul oylarıyla meclisten geçti. Konu hakkında konuşan Başkan Yücel, “Bu yatırım kendisini kısa sürede karşılayacak noktaya gelecek. Orta ve uzun vadede ise büyük bir tasarruf kaynağı oluşturacak. Zaten biz bu yetkiyi tedbir amacıyla istiyoruz. ‘Kesin kullanacağız’ diye bir durum yok. Yine de destek veren vermeyen meclis üyelerimize teşekkür ederim. 2020 yılı içerisinde de GES Projesi’ni ikiye katlamak için çalışmalar yürütüyoruz. İlerleyen süreçte bu çalışmaların sonuçlarını da karşınıza getireceğiz” dedi.

YENİ YOLUN ADI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU OLDU

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya’ya her platformda verdiği destek ve çalışmalardan dolayı isminin bir cadde veya tesise verilmesi konusu oy birliği ile meclisten geçti. Karar doğrultusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ismi geçtiğimiz yıllarda ilk etabı tamamlanarak hizmete giren Yeni Çevreyolu’na verildi. Hakkari’de atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in isminin Kadıpaşa Mahallesinde bir parka, Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristler ve askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Şehit Eren Bülbül’ün isminin de Pazar pazarında bir parka verilmesi oy birliği ile meclisten geçti.

GÜLÜKLÜ ÇORBA TESCİLLENDİ

Alanya mutfağının en önemli ve en meşhur lezzetlerinden birisi olan Gülüklü Çorba, Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya’ya tescillendi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu tescillenen çorba, Antalya bölgesinde piyazdan sonra tescillenen ikinci lezzet oldu.

SIFIR ATIK PROJESİ ÖDÜLÜ ALANYA BELEDİYESİ’NİN

“Yarınları kurtarmaya bugünden başla” sloganıyla hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi üzerine gösterdiği önemli çalışmalarla Türkiye’ye örnek başarılar elde eden Alanya Belediyesi, projede ödüle layık görüldü. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve proje mimarı Emine Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle teslim alınan ödül, cenaze nedeniyle programa katılamayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu tarafından teslim edildi. Meclis oturumunun ardından Başkan Yücel ve meclis üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası’na dikkat çekmek amacıyla maske taktılar.