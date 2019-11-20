banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Alanya Belediyesi'ne isyan etti: 'Hizmet yok, rant var'

Mahmutlar Mahallesi’ndeki 35 dönümlük eğitim alanının, yargı kararına rağmen Alanya Belediyesi tarafından yapılan imar tadilatı ile yaklaşık 9 dönüme düşürüldüğü ve söz konusu alanın imara açıldığı iddia edildi. Eski meclis üyesi Şimşek "Kamu vicdanı bu rantın karşısında sızlamalıdır" dedi

GÜNCEL 20.11.2019, 00:20 20.11.2019, 00:34
Alanya Belediyesi'ne isyan etti: 'Hizmet yok, rant var'
banner404

Kübra DUMAN 

ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’nde, 2009 ve 2077 parselde bulunan 35 dönümlük eğitim alanı, Mahmutlar'ın Büyükşehir Yasası ile belde vasfını kaybetmeden önce 2006’da dönemin Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik tarafından meclis kararıyla 9 dönüme düşürüldü. Karara, dönemin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mahmutlar Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Şimşek ve İbrahim Sayar itiraz ederek dava açtı. Mahmutlar halkının lehine sonuçlanan dava sonucu mahkeme, Mahmutlar Belediyesi’nin imar tadilatı kararını bozdu. 
10 YIL SONRA YENİDEN TADİLATA GİDİLDİ
Mahkeme kararıyla düzeltilen imar tadilatı, aradan geçen 10 yılın ardından 2016’da yeniden yapıldı. İmar tadilatına giden Alanya Belediyesi, 35 dönümlük eğitim alanını yeniden yaklaşık 9 dönüme düşürdü ve iddiaya göre 26 dönümünü imara açtı. Aktif siyaset yapmadığı için durumu geç fark eden CHP’li eski meclis üyesi Şimşek, durumu öğrenir öğrenmez yeniden harekete geçerek hem Alanya Belediyesi, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz dilekçesi verdi. Şimşek, yanlıştan dönülmemesi halinde yargı yoluna başvuracağını söyledi. 
'MAHKEME KARARINI HİÇE SAYDILAR'
Eski Mahmutlar Belediyesi’nde 2 dönem belediye meclis üyeliği yapan Mustafa Şimşek, "Mahmutlar, Büyükşehir Yasası'ndan sonra ‘Yöneticisini arayan şehir’ olmuştur” dedi. Şimşek, “Mahmutlar’a 6 yıldır doğru dürüst yapılan bir yatırım yok. Mahmutlar'ın en güzel yerlerinde bulunan kamu arazileri azalmış veya yok edilmiş. Yasalar hiçe sayılmıştır. Mahkeme kararlarına rağmen eğitim alanı 35 dönümden 9 dönüme düşürülmüş, bu 9 dönüm eğitim alanını da atıl bir alana atmıştır. 
'BU KAMU VİCDANINA SIĞMIYOR'
Alanya Belediyesi’ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğim dilekçeyle karara itiraz ettim. Ve kararın düzeltilmesini bekliyorum. Kamu vicdanı bu rantın karşısında sızlamalıdır. Mahmutlar halkının eğitim alanı yerine tekrar getirilmelidir. 
‘ESKİ HALİNE GELMEZSE YİNE DAVA AÇACAĞIM’
Mahmutlar halkının hakkı olan arazilere sahip çıkan meclis üyeleri şimdi yok. Hizmet yok, ranta gelince kat be kat var. Mahmutlar’da 2 dönem meclis üyeliği yapan bir vatandaş olarak bu kararların düzeltilmesini bekliyorum, aksi halde hukuki şartları yerine getirerek davalar açıp mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.
'YÖNETİCİSİNİ ARAYAN ŞEHİR'
Mahmutlar halkı, 6 yıldır yani Mahmutlar Belediyesi Büyükşehir Yasası'ndan dolayı mahalleye dönüştürüldükten bu yana buradaki eski belediye başkanlarını, eski duyarlı belediye meclis üyelerini arar oldu. Mahmutlar’ın en güzel yerlerinde bulunan kamu alanları azaltılmış veya yok olmuş, yani imara açılmış. Yasalar bile hiçe sayılarak, mahkeme kararlarına uymayarak okul alanlarını bile kaldırmışlar. Örneğin 2006'da 35 dönümden 9 dönüme düşürülen meclis kararına dava açmıştık ve davayı kazanıp, okul yerinin yeniden kullanılmasını kazanmıştık. 2017-2018 yıllarında yani Mahmutlar Belediyesi kapandıktan sonra, Alanya Belediyesi bu mahkeme kararını hiçe sayarak okul yatağını 35 dönümden yaklaşık 9 dönüme düşürüyor. Bu işlemlere kamu vicdanı adına inanamadım. Daha önemlisi de o yıllarda kendi partimden olan 7 tane meclis üyesinin bile bu kararlara duyarsız kalmalarına inanamadım" dedi. 

#Mahmutlar Mahallesi #eğitim #Alanya Belediyesi #şimşek #eski meclis üyesi
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:33
Öğle 12:48
İkindi 15:30
Akşam 17:52
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545