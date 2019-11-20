Alanya Belediyesi'ne isyan etti: 'Hizmet yok, rant var'

Kübra DUMAN

ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’nde, 2009 ve 2077 parselde bulunan 35 dönümlük eğitim alanı, Mahmutlar'ın Büyükşehir Yasası ile belde vasfını kaybetmeden önce 2006’da dönemin Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik tarafından meclis kararıyla 9 dönüme düşürüldü. Karara, dönemin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mahmutlar Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Şimşek ve İbrahim Sayar itiraz ederek dava açtı. Mahmutlar halkının lehine sonuçlanan dava sonucu mahkeme, Mahmutlar Belediyesi’nin imar tadilatı kararını bozdu.

10 YIL SONRA YENİDEN TADİLATA GİDİLDİ

Mahkeme kararıyla düzeltilen imar tadilatı, aradan geçen 10 yılın ardından 2016’da yeniden yapıldı. İmar tadilatına giden Alanya Belediyesi, 35 dönümlük eğitim alanını yeniden yaklaşık 9 dönüme düşürdü ve iddiaya göre 26 dönümünü imara açtı. Aktif siyaset yapmadığı için durumu geç fark eden CHP’li eski meclis üyesi Şimşek, durumu öğrenir öğrenmez yeniden harekete geçerek hem Alanya Belediyesi, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz dilekçesi verdi. Şimşek, yanlıştan dönülmemesi halinde yargı yoluna başvuracağını söyledi.

'MAHKEME KARARINI HİÇE SAYDILAR'

Eski Mahmutlar Belediyesi’nde 2 dönem belediye meclis üyeliği yapan Mustafa Şimşek, "Mahmutlar, Büyükşehir Yasası'ndan sonra ‘Yöneticisini arayan şehir’ olmuştur” dedi. Şimşek, “Mahmutlar’a 6 yıldır doğru dürüst yapılan bir yatırım yok. Mahmutlar'ın en güzel yerlerinde bulunan kamu arazileri azalmış veya yok edilmiş. Yasalar hiçe sayılmıştır. Mahkeme kararlarına rağmen eğitim alanı 35 dönümden 9 dönüme düşürülmüş, bu 9 dönüm eğitim alanını da atıl bir alana atmıştır.

'BU KAMU VİCDANINA SIĞMIYOR'

Alanya Belediyesi’ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğim dilekçeyle karara itiraz ettim. Ve kararın düzeltilmesini bekliyorum. Kamu vicdanı bu rantın karşısında sızlamalıdır. Mahmutlar halkının eğitim alanı yerine tekrar getirilmelidir.

‘ESKİ HALİNE GELMEZSE YİNE DAVA AÇACAĞIM’

Mahmutlar halkının hakkı olan arazilere sahip çıkan meclis üyeleri şimdi yok. Hizmet yok, ranta gelince kat be kat var. Mahmutlar’da 2 dönem meclis üyeliği yapan bir vatandaş olarak bu kararların düzeltilmesini bekliyorum, aksi halde hukuki şartları yerine getirerek davalar açıp mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.

'YÖNETİCİSİNİ ARAYAN ŞEHİR'

Mahmutlar halkı, 6 yıldır yani Mahmutlar Belediyesi Büyükşehir Yasası'ndan dolayı mahalleye dönüştürüldükten bu yana buradaki eski belediye başkanlarını, eski duyarlı belediye meclis üyelerini arar oldu. Mahmutlar’ın en güzel yerlerinde bulunan kamu alanları azaltılmış veya yok olmuş, yani imara açılmış. Yasalar bile hiçe sayılarak, mahkeme kararlarına uymayarak okul alanlarını bile kaldırmışlar. Örneğin 2006'da 35 dönümden 9 dönüme düşürülen meclis kararına dava açmıştık ve davayı kazanıp, okul yerinin yeniden kullanılmasını kazanmıştık. 2017-2018 yıllarında yani Mahmutlar Belediyesi kapandıktan sonra, Alanya Belediyesi bu mahkeme kararını hiçe sayarak okul yatağını 35 dönümden yaklaşık 9 dönüme düşürüyor. Bu işlemlere kamu vicdanı adına inanamadım. Daha önemlisi de o yıllarda kendi partimden olan 7 tane meclis üyesinin bile bu kararlara duyarsız kalmalarına inanamadım" dedi.