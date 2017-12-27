Alanya Belediyesi’nden yeni oyun

KOMEDİ ile dramın iç içe geçtiği, ince bir hiciv eşliğinde duygusallıkla bezenmiş Haldun Taner’in bu önemli eseri, şarkılar ve danslarla 29 Aralık saat 20.00’de ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “10 yıldır iyi bir seyirci kitlemiz var. Bize gösterdikleri teveccühe teşekkür ederim. Oyunlarımız yeni yıldan itibaren cüzi bir bilet fiyatıyla seyircilerimize ulaşacak. Bu durumda yetişkin 7.5 TL, öğrenci 5 TL, çocuk oyunları ise 2.5 TL. olacak. Seyircilerimiz biletlerini hem tiyatro gişemizden hem de internetten temin edebilecekler. Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım isimli oyunumuza vatandaşlarımı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.