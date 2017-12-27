Alanya Belediyesi’nden yeni oyun

KOMEDİ ile dramın iç içe geçtiği, ince bir hiciv eşliğinde duygusallıkla bezenmiş Haldun Taner’in bu önemli eseri, şarkılar ve danslarla 29 Aralık saat 20.00’de ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “10 yıldır iyi bir seyirci kitlemiz var. Bize gösterdikleri teveccühe teşekkür ederim. Oyunlarımız yeni yıldan itibaren cüzi bir bilet fiyatıyla seyircilerimize ulaşacak. Bu durumda yetişkin 7.5 TL, öğrenci 5 TL, çocuk oyunları ise 2.5 TL. olacak. Seyircilerimiz biletlerini hem tiyatro gişemizden hem de internetten temin edebilecekler. Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım isimli oyunumuza vatandaşlarımı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.