Alanya Belediyesi’nden ücretsiz halk konseri

FENER Alayı ve birçok etkinlikle kutlanacak olan bayramda Alanya Belediyesi tarafından davet edilen ünlü sanatçı Çelik bir de halk konseri verecek. Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan kutlamalar, akşam da fener alayı ile devam edecek. Alanya Belediye Sarayı arkasında yapılması planlanan kutlama programında ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik sahne alacak.