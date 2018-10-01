Alanya Belediyesi’nden kış hazırlığı

Alanya Belediyesi bütün yıl rutin olarak sürdürdüğü altyapı çalışmalarına kış hazırlığı kapsamında hız verdi. Çalışmalar kapsamında Fen İşlerine bağlı ekipler tüm mahallelerde yağmursuyu drenajları ve ızgaraların temizliğini yapıyor

Alanya Belediyesi’nden kış hazırlığı
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ALANYA Belediyesi, kış hazırlığı kapsamında derelerin, yağmur suyu kanallarının ve ızgaraların temizliğine hız verdi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle taşkın riski bulunan dere ve çaylarda ıslah çalışmaları sürerken, mevcut altyapının da titizlikle temizliğinin yapıldığını söyledi. Başkan Yücel, “merkezden kırsala altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Merkezde çevre yoluna kuzeyden inen derelerin ıslahına büyük önem veriyoruz. Kırsalda ise vatandaşların talepleri ve tespitlerimiz doğrultusunda köprü ve drenaj çalışmamız sürüyor” dedi. 

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