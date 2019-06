Alanya Belediyesi'nden Fığla’ya park müjdesi

3849 metrekarelik alana yapılacak olan parkın projesini Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlandığını ve ihalesinin yapıldığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Fığla Mahallemize halkımızın rahatça dinlenebileceği, çocuklarımızın gönüllerince eğlenebileceği bir park kazandırıyoruz. En kısa sürede yapımına başlayacağız. Halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

‘MUHTEŞEM BİR PARK OLACAK’

Kent ve kırsalda yatırım çalışmalarına aralıksız devam eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Dinlenme, eğlence, oyun ve spor alanlarıyla Fığla’ya muhteşem bir park kazandıracağız. Parkta vatandaşlarımız için her şey düşünülmüş durumda. İhalesini gerçekleştirdik. Bu projenin iş bitim bedeli 1 milyon 118 bin 616,17 TL‘dir. En kısa zamanda yapım çalışmasına başlayacağız” diye konuştu.

‘4 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK’

Parkın 4 ay gibi kısa süre içinde bitirilip bölge halkının hizmetine sunulacağını belirten Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

PARKTA HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce projesi hazırlanan ve ihalesi yapılan bu modern parkın içerisinde çeşitli yaş gruplarına yönelik yeni nesil çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, 3’lü basketbol potası, masa tenisleri ve piknik masaları bulunacak park inşaatı tamamlandığında bölgede önemli bir rekreasyon alanı oluşmuş olacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 21:44