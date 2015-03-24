Alanya Belediyesi'nden eğitime destek

KIRSAL ve merkezdeki okullardan gelen talepleri değerlendiren Alanya Belediyesi okullarda çevre düzenlemesinden spor alanlarına kadar pek çok konuda eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Okulların eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Alanya Belediyesi, Tırılar İlkokulu’nda çevre düzenlemesi ve spor alanları yapıyor. Çalışmaların bir hafta içersinde tamamlanacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Merkezde bulunan ilkokullarda ne varsa kırsaldaki okullarımızın da aynı imkanlardan faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahçe ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra öğrencilerimizin boş vakitlerini geçirebilecekleri spor alanları da oluşturuyoruz" dedi.